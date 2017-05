A XXI Festa da Troita de Oroso superou o mal tempo

Oroso, 15 de maio do 2017 – Varios milleiros de persoas ateigaron este domingo as rúas de Sigüeiro para desfrutar do Día Grande da XXI Festa da Troita.

As malas condicións meteorolóxicas, que obrigaron a suspender a verbena da noite do sábado, só foron un mal recordo e o tempo acompañou durante toda a xornada, facilitando a afluencia milleiros de romeiros a Sigüeiro procedentes de toda a provincia.

A partir do mediodía comezou a Degustación de troitas. A xente puido elixir entre disfrutar das distintas elaboracións que se facían nos 36 establecementos hostaleiros colaboradores ou degustar á raíña dos ríos fritida, con xamón e pan na carpa do restaurante A Magdalena, instalada na Alameda de Góis polo Concello de Oroso. O coordinador da Festa da Troita, Luís Rey Villaverde, salienta “o esforzo que supón para estes 36 locais comprar entre 80 e 90 quilos de troita para repartir hoxe entre os seus clientes. É algo polo que estamos moi agradecidos pois sen a súa colaboración a Festa da Troita non sería o que é hoxe: a única Festa de Interese Turístico da comarca”. A degustación estivo amenizada pola Charanga

Pregón da festa

O pregón da Festa da Troita correu este ano a cargo de María de Lurdes Oliveira Castanheira, presidenta da Cámara Municipal de Góis. A alcaldesa do municipio irmandado con Oroso salientou que a troita tamén é un elemento que une a ambos concellos, pois “o río Ceira é un río troiteiro aló en Góis” e salientou que esta mesma semana albergou a cuarta proba do Campionato Nacional de Pesca de Troita. Así mesmo, María de Lurdes Oliveira aproveitou para destacar as vantaxes do irmandamento de Oroso e Góis, que este ano cumprirá o seu décimo aniversario, e convidou aos presentes a visitar a vila portuguesa para probar tamén as troitas “A primeira vez que vin a esta festa, o alcalde díxome que a troita coma en Sigüeiro, non a facían no mundo enteiro. En Góis facémola dunha maneira diferente e podo asegurarvos que tamén está moi boa”, asegurou a presidenta da Cámara Municipal lusa, quen tamén tivo tempo para bromear con Troi, a mascota do Concello de Oroso, a quen dixo que “teremos que buscarlle unha noiva aló en Góis”.

Oliveira Castanheira foi introducida polo alcalde de Oroso, Manuel Mirás, quen como é tradición non fixo intervención máis aló de presentar ao pregoeiro e dar paso á entrega dos premios do XXI Concurso de Pesca, celebrado onte sábado no coto do río Tambre. Este ano o gañador foi Diego Angueira Rial, seguido por José Eiras Rodríguez e Adrián Becerra Franqueira.

Na modalidade infantil o campión foi Pablo Carnota Martínez, con 8 capturas, seguido por Abel Vidal Mansilla, con 6 capturas. Todos os pequenos recibiron un trofeo do Concello de Oroso e un agasallo por xentileza do establecemento Caza e Pesca Nogareda.

Os premios foron entregados polo alcalde de Oroso, Manuel Mirás Franqueira; a presidenta da Cámara Municipal de Góis, María de Lurdes Oliveira Castanheira; o presidente da Mancomunidade de Ordes e alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez; o alcalde de Ordes, José Luís Martínez Sanjurjo; e o concelleiro de Cultura e coordinador da Festa da Troita, Luís Rey Villaverde.

Sábado pasado por auga

A xornada do sábado estivo marcada pola choiva, moi persistente durante todo o día. Isto motivou o traslado das actividades previstas ao aire libre, como os obradoiros infantís e as actuacións de Lembranzas do Tambre e Néboas no Cumio, que tiveron que celebrarse a cuberto no centro cultural de Sigüeiro, onde encheron o salón de actos.

Así mesmo, a forte choiva obrigou á suspensión da verbena nocturna que tiñan que ofrecer as orquestras Panorama e Atenas. Ante as pésimas condicións meteorolóxicas que impedían a instalación dos palcos das orquestras, representantes das mesmas reuníronse con membros da organización da Festa da Troita e responsables da empresa encargada da seguridade na mesma, que recomendou a suspensión da verbena ante os riscos de fortes choivas. Unha previsión que se cumpriu como amosou o aguacero caido ás 19:00, 21:00 e 0:00 horas. Chuvias que tiveron mobilizados aos membros de Protección Civil ata altas horas da madrugada.

A nova data para a actuación da Panorama e Atenas en Sigüeiro queda fixada para o mércores 24 de maio, á espera de determinar a hora exacta da actuación. O Concello de Oroso lamenta as molestias causadas por este aprazamento pero lembra que a seguridade das persoas está por riba de calquera tipo de celebración e que se a decisión non se demorou no tempo foi precisamente para tentar de evitar molestias aos seguidores de ambas formacións e que non se atoparan coa suspensión ao chegar a Sigüeiro.