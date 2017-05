Cerca de 70 establecementos na Festa do Comercio do Ensanche de Compostela

Compostela, 24 de maio do 2017 – Preto de setenta comercios do Ensanche de Compostela ofrecerán o próximo sábado, día 27, grandes descontos, ofertas e actividades lúdicas e culturais con motivo da Festa do Comercio.

Na cita participan establecementos de sectores variados como a moda, a zapatería, os complementos, a óptica, a alimentación, os deportes ou a papelaría, e está coordinada por Santiago Centro, Área Comercial.

A Festa do Comercio celébrase por terceiro ano consecutivo. Os establecementos sacarán á rúa os seus produtos, ofrecendo descontos que van do 10 ao 50%. Tamén haberá lugar para outro tipo de iniciativas, como agasallos directos a clientes e actividades infantís. As propostas concretas poden coñecerse a través da páxina web de Santiago Centro.

A xornada de portas abertas coincide de novo coas Festas da Ascensión e cunha extensa programación coa que a Fundación Santiago Centro busca dinamizar a zona moderna de Compostela. Desde a pasada fin de semana funciona en 17 establecementos do Ensanche a Ruta EcoGastro de tapas

cociñadas con alimentos certificados, unha actividade relacionada co Mercado Compostela Eco 2017, que abrirá na Praza Roxa desde o xoves 25 ao domingo 28.

A programación de primavera no Ensanche promóvena a Fundación Santiago Centro e a Asociación de Produtores Ecolóxicos de Galicia (APEGA), coa colaboración, segundo as accións, do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA) e máis da Asociación de Empresarios de Hostalería de Santiago e Comarca, así como do Concello de Santiago e a Xunta de Galicia.