Éxito de público nas tres xornadas de Festa do Ensanche

As rúas Diego de Muros e Rodríguez Carracido acolleron a Feira do Comercio que, ao igual que o ano pasado, recibiu moitas visitas. Xogos populares, pasarrúas con charanga e gaiteiros, e xa pola tarde un campionato de xadrez e o concerto de Jorge Casal completaron a xornada do sábado na Festa do Ensanche.

O domingo foron as bicicletas as que tomaron as rúas e xunto cunha exhibición de bmx puxeron o punto e final a unha Festa organizada polas asociacións Raigame, Em Rede, Fundación Santiago Centro, Apega e que contou coa colaboración do concello de Santiago por medio do Centro Sociocultural do Ensanche.