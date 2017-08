A Festa da Empanada recupera a subasta, coa poxa das dúas pezas gañadoras

Silleda, 16 de agosto do 2017 – O vindeiro sábado celébrase na Bandeira a 43 edición da Festa da Empanada, declarada de Interese Turístico dende o ano 1999.

Logo doutro ano sen incluír a tradicional subasta no programa, dende a Asociación de Amigos da Empanada, decidiuse volver a contar este ano coa poxa das pezas gañadoras nas categorías de Profesionais e Amas de Casa.

Ademais dos tres galardóns habituais de cada apartado, tamén se concederán un premio á empanada máis orixinal e outro á que teña o sabor máis tradicional. As empanadas que entren a concurso deben de presentarse entre as 16.00 e as 18.00 horas.

Durante a tarde na carballeira terá lugar a actuación do grupo Xirandola e o pregón, a cargo da actriz Cristina Collazo.

O acto, previo á cea das peñas, rematará coa entrega de premios e a subasta das dúas empanadas gañadoras.

O xoves, último día para as reservas

O prazo para participar na cea das peñas remata o vindeiro xoves día 17. As resevas das mesas deben facerse en horario de tarde (de 16.00 a 21.00 horas) no Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira.