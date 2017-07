As Festas do Apóstolo dedican o día a Padrón

Compostela, 26 de xullo do 2017 – Do mesmo xeito que na Pascua Padrón recibiu a corporación de Santiago é agora Compostela a que dedica un día das Festas do Apóstolo ao goberno da vila de Rosalía.

A cita do encontro será a unha da tarde no Obradoiro. Ademais de recibir a corporación padronesa as Festas do Apóstolo disfrutaran a esa hora dun concerto das dúas Bandas Municipais.

A recente Asociación de Músicos ao Vivo de Compostela ten o seu oco nas Festas do Apóstolo para mostrarnos todo o que Santiago pode ofrecer con músicos da casa. O programa é o seguinte

Jam Martiño Pinario 18.00 h: Charla ‘Músicos ao vivo’. Sección Compostela 19.00 h: Concerto de The Fabulous Resaca Brothers 20.00 h; Espazo cativo: A música das nosas fontes. Espazo estudio: Aulas abertas 20.30 h: Concerto de Bakin’ Blues Band 21.30 h: Jam Session Evento apoiado pola Asociación de Músicos ao Vivo Sección Compostela 18.00-22.30 h | Praza de San Martiño Pinario

Dentro do Mes da Cultura Urbana unha parte importante son os obradoiros que servirán para o inicio en distintas materias de novos creadores. A partir das seis e ata as oito da tarde no Paseo Central da Alameda Obradoiros de beatbox e break.

As Festas do Apóstolo levan aparelladas programas como o Vía Sacra Fest que diante das Crechas e o Cervantes acolle hoxe a Do fondo do Peto. A música tradicional soará a partir das seis.

Si queredes coñecer o Santiago de Valle-Inclán dun xeito distinto a oportunidade a tedes desde as seis e media. Saíndo da estatua que o escritor ten comodamente sentada na Ferradura uns monicreques nos levaran polos lugares emblemáticos de Compostela e nos que o autor tivo unha presenza importante.

A noite comeza con cine ao aire libre no parque de Belvís a partir das dez da noite, a película Boyhood. Dirixida por Richard Linklater a película nos conta a historia dun neno dos 12 aos 18 anos e a través dela a historia da familia e os cambios que van sufrindo o neno e o seu entorno. Tivo no 2014 seis nominacións aos Oscars e Patricia Arquette conseguiu o de mellor actriz secundaria.

As dez e media e once e media repetirase o espectáculo audiovisual dos Fogos do Apóstolo, como é obvio na praza do Obradoiro. Serán as últimas ocasións para poder disfrutar esta montaxe.

A noite nas Festas do Apóstolo é sempre música e aínda quedan dúas propostas para hoxe. As dez e media na Quintana Dorian e Cala Vento, indi rock para escoitar con calma entre as pedras de Compostela.

E no Toural para pechar a xornada Falua no ciclo Músicas do Mundo, Sara de Sousa e Gom de Abadin nos traen cancións en galego portugués porque para eles é o mesmo idioma.