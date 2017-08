Hoxe comezan as festas en Agrón, Ames

Ames, 10 de agosto do 2017 – Hoxe comezan 3 días de festa na parroquia de Agrón en Ames, sesións vermús e verbenas, polbo, churros e churrasco ademais dos actos relixiosos marcaran a axenda ata o sábado.

As festas en Agrón son sempre nestas datas (10, 11 e 12 de agosto), independentemente do día da semana no que caían. Hoxe conmemórase o día de San Lourenzo, o venres o do Santísimo Sacramento e o sábado o de San Roque.

A xornada de hoxe xoves, que marca o inicio da festa en Agrón, comeza cunha misa cantada ás 12:00 horas. A sesión vermú correrá a cargo do trío Unión y Fuerza, que tamén estará actuando pola noite, a partir das 22:30 horas, xunto ao grupo Atenas.

Mañá venres, 11 de agosto, a festa faise na honra do Santísimo Sacramento. Ás 12:00 horas haberá unha misa cantada e, posteriormente, terá lugar a sesión vermú coa orquestra Ciudad Cristal. Á noite, tamén a partir das 22:30 h, actuará esta orquestra acompañada do Trío Máster.

O sábado, día de San Roque e última xornada das festas, haberá tamén unha misa cantada seguida da sesión vermú da man da orquestra Imperivm, que estará tamén pola noite xunto ao solista Compota y su Ricura. O campo da festa contará con cantina e aparcadoiro para deixar os coches.