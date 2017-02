Presentado o 5º Festival Atlántica, entrevistamos a directora Soledad Felloza

Compostela, 16 de febreiro do 2017 – Onte era presentado no Museo do Pobo Galego o Festival Atlantica que de se desenvolverá entre o 15 e o 19 de marzo en Galicia.

Este ano o Festival Atlántica crece en distintos aspectos. En número de concellos xa que este ano estará en Santiago, á Coruña, a Ourense, a Vigo, Ferrol, Lalín e Teo. E tamén en educación xa que por primeira vez chega aos institutos onde pode atopar o relevo xeneracional.

En canto aos contadores do Festival Atlántica serán coma sempre do país pero tamén fóra. Este ano chegan desde Madeira, Azores, Brasil, Alemaña, Tras os Montes, Alacante e Uruguai.

Ao remate da presentación falamos coa directora do Festival Atlántica Soledad Felloza e comezamos preguntando por ese crecemento que ela define como exponencial



A narración oral está pouco a pouco atopando un oco no mundo da arte o que é posible grazas a festivais como Festival Atlántica



Chegar aos institutos, unha novidade este ano, é a posibilidade de atopar o relevo xeneracional



O feito de que marzo sexa un mes de poucas actividades preséntase como unha oportunidade para que o Festival Atlántica serva tamén como dinamizador turístico



Toda a información do Festival Atlántica que se celebrará do 15 ao 19 de marzo pódese atopar na web Festivalatlantica.com

