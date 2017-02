Esta semana comeza o Festival Internacional de Teatro Universitario

Compostela, 13 de febreiro do 2017 – Lituania, Portugal e España son os países que estarán representados no Festival Internacional de Teatro Universitario, unha proposta da USC que este ano alcanza a súa vixésimo terceira edición.

O encontro desenvolverase desde hoxe e ata o xoves 16 con entrada gratuíta previo paso polo despacho de entradas. As catro representacións programadas celebraranse no Salón Teatro a partir das 21.00 horas. As entradas poderán retirarse dende as 19.00 horas.

Teatrubi e Asta, da Universidade de Covilhã (Portugal) abrirá o pano do Teatro universitario hoxe luns coa representación de ‘Sangue e outras substâncias’, de Rui Pires e Sérgio Novo (cun duración de 60’). Mañá martes 14, a Compañía de Teatro da USC porá en escena ‘Cousas que trouxo a chuvia’ de Roberto Salgueiro (48’).

O Festival Internacional de Teatro Universitario continuará con A compañía Palėpė, da Vilniaus Gediminas Technical University de Lituania, que representará o mércores 15 ‘Kostiumas’, peza baseada en textos de Ray Bradbury (65’). Para completar o festival, a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia interpretará ‘Dramaturxia das mulleres’ de Inherente.