O Festival Rois Arrasa!!! celebrou a terceira edición

Rois, 24 de setembro do 2017 – A música tradicional galega foi protagonista na terceira edición do Festival Rois Arrasa!!! que se celebrou este pasado venres coa participación de músicos de tódalas idades.

O Festival Rois Arrasa!!! contou co grupo local Obradoiro de Cultura Tradicional Chorima, con músicos de 4 anos, e coas Pandeireteiras de Ermedelo, algunha de 80 anos, e as Repeniqueiras de Urdilde, que contan con dúas xeracións da mesma familia.

O grupo Faltriqueira e a Orquestra Os Modernos puxeron o broche de ouro a un festival que contou cunha excelente mexilonada e tamén con premio a mellor parella de baile, que gañaron Carmen e Pepe.

As Pandereteiras de Ermedelo, un grupo formado hai só tres anos, foron as encargadas de abrir o festival, como explicaba a profesora Jessica Beiroa “A máis nova ten 60 anos, e algunha está xa preto dos 80”. Este grupo foi o último en incorporarse aos de música tradicional de Rois “En só tres anos conseguimos xa ter un repertorio de media hora, e iso que só ensaiamos un día á semana”, indicaba Beiroa.

O Festival Rois Arrasa!!! continuou cos diferentes grupos do Obradoiro de Cultura Tradicional Chorima, que está formado por más de 70 persoas, dende os 4 anos ata os 25. En Chorima hai tamén un grupo de pais e un corpo de baile, aínda que este non participou no festival. Martín Agrasar, profesor de Chorima dende hai 15 anos, destacaba a “implicación e o compromiso dos veciños de Rois” que forman parte deste obradoiro, que ensaia no colexio público. Dos grupos de distintas idades que participaron o que máis expectación levantou foi o dos máis cativos que demostraron que a música tradicional galega ten moito futuro en Rois.

As Repeniqueiras de Urdilde foron as seguintes en subir ao escenario. Este grupo, que leva seis anos ensaiando, ten a curiosidade do intercambio xeracional. Mari Carmen toca a pandeireta ao lado da súa filla Ángela desde que se formou o grupo “Ángela tiña só seis anos, e como se aburría nos ensaios, deixáballe unha pandeireta para que se entretivera, e resulta que aprendeu a tocar antes ca min”, dicía Carmen toda orgullosa minutos antes de actuar. Este grupo está dirixido tamén por Jessica Beiroa e gravou o seu primeiro disco no ano 2014, “A Pandeireta na man”, nun programa financiado pola Deputación da Coruña.

Os grupos profesionais Faltriqueira e a Orquestra Os Modernos puxeron o broche de ouro a este festival que cada ano congrega a máis afeccionados á música tradiconal galega. Os Modernos decidiron organizar un concurso de parellas de baile, do que resultaron claros vencedores Carmen e Pepe, que tiveron que subir ao escenario a recoller o seu premio: un disco da orquestra, entre os aplausos e as risas do público.

Os máis pequenos animaron durante o festival con algúns dos instrumentos musicais que crearon esa mesma tarde no obradoiro de construción de instrumentos e xogos populares.