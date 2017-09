O filial do Monbus Obradoiro instálase en Silleda e competirá na liga EBA

Silleda, 30 de setembro do 2017 – O equipo filial do Monbus Obradoiro, que competirá na liga EBA, terá a súa sede no Concello de Silleda e estará adestrado por Oriol Junyent.

O Monbus Obradoiro e a Fundación Heracles deron a coñecer os detalles do convenio de colaboración co Concello de Silleda nunha rolda de prensa á que asistiron o director xeral do Monbus Obradoiro, José Luis Mateo; o conselleiro do club, Argimiro Fernández; o alcalde deste municipio, Manuel Cuíña; a concelleira de Deportes, Ana González; e o presidente da Fundación Heracles, Pepe Casal.

José Luis Mateo mostrou o seu agradecemento “ao Concello de Silleda, encabezado polo seu alcalde Manuel Cuíña, pola decidida aposta no Proxecto Obradoiro, con este convenio asinado polo que, entre outras cousas, Silleda convértese na sede do noso equipo filial en Liga EBA, que tamén levará o nome desta localidade”.

O Director Xeral explicou que para que o filial do Monbus Obradoiro chegara a Silleda a implicación dos responsables do concello foi absoluta como o demostra as melloras no pavillón na que xa se levan uns días traballando “Estamos seguros que para Silleda supoñerá un importante impacto e repercusión durante todo o ano, a máis dos afeccionados ao baloncesto que vai atraer cada quince díasao municipio”.

José Luís Mateo dixo tamén que “nos tempos actuais para conseguir a evolución deportiva que está a describir a nosa Canteira nas últimas tempadas, é imprescindible unha sustentabilidade económica. É a mesma folla de ruta que o Consello de Administración expuxo para a parcela profesional: tratar de dar sempre pasos cara adiante, pero soamente os que podamos ir acometendo, co obxectivo de que os logros non sexan flor dun día”.

En virtude do acordo todos os veciños de Silleda terán un 10% de desconto nos abonos do Monbus Obradoiro desde a firma do convenio, obterán invitacións para unha partido ACB, e recibirán a visita do equipo ACB para realizar un adestramento-exhibición durante a tempada 2017/18.

O alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, comentou que “como concello pequeno que somos, facemos un esforzo grande por recoller leste reto pero cremos que non é nada comparable coa confianza que deposita Obradoiro en nós. Para o noso concello será algo importantísimo, xa que está moi ben comunicado e vive o deporte e a cultura como ninguén”. Manuel Cuíña engadiu que “parécenos importantísimo potenciar este deporte en Silleda

e en toda a comarca. Tiven unha reunión con outros alcaldes da comarca de Deza e felicitáronme por este convenio. Cren que todos sairemos favorecidos. Por iso, expreso o desexo de que isto sexa o comezo dunha relación de moitos anos porque iso significará, sen ningunha dúbida, que acertamos ambas as partes”.

O presidente da Fundación Heracles, Pepe Casal, confesou que “é un pracer poder ir xogar a Silleda con ese equipo, que é moi novo. Todos debutantes na categoría salvo dúas deles. Estarán entre eles os seis xogadores que axudaron ao equipo ACB durante a pretempada”. Pepe Casal engadiu que este equipo terá como adestrador a Oriol Junyent, que está moi ilusionado con este primeiro ano na liga EBA, con Denís Pombar como adestrador axudante e Marcos Filgueira como preparador físico. Os partidos serán os domingos, ás 18:00 horas, para evitar que coincidan cos Junior e o equipo ACB.