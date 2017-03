VI Festa da Filloa e Cachucha de Abellá hoxe en Frades

Frades, 17 de marzo do 2017 – O pavillón polideportivo de Abellá (Frades) acollerá este domingo 19 de marzo, a partir das 12:00 horas, a sexta edición da Festa da Filloa e Cachucha.

Un evento organizado pola asociación de veciños “Os Labregos” de Abellá e no que colabora o Concello de Frades.

A festa da cachuca contará tamén coa presenza do filloeiro de Lestedo, que ofrecerá filloas a todos os presentes que se poderán degustar por un módico prezo. Entre todos os participantes sortearanse dúas cestas. A música correrá a cargo do grupo de gaitas Os Viqueiras de Ordes e do Dúo Alborada.