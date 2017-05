O Santiago Futsal presente nas finais da liga USC de fútbol sala

Compostela, 18 de maio do 2017 – O luns pola tarde celebráronse as finais da liga USC de fútbol sala, tanto en categoría feminina como en masculina que contaron coa presenza de representantes do Santiago Futsal.

O Pavillón Universitario de Santiago de Compostela albergou un acto que contou coa colaboración da compañía móbil Tuenti e o Santiago Futsal.

Dous partidos moi disputados os da liga da USC e que se decidiron nos instantes finais, definiron aos actuais campións da liga Universitaria de Santiago: “Seareiras” en categorías feminina e “Choska de Moskú” na masculina.

Os encontros da liga USC contaron coa presenza dos xogadores do primeiro equipo do Santiago Futsal Álex Diz e Álex Velasco, encargados de entregar os trofeos aos campións do título.