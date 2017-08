Fomento pecha o Camiño Francés en San Lázaro durante 4 meses

Compostela, 16 de agosto do 2017 – Desde mañá a entrada do Camiño Francés en San Lázaro estará cortada para sustituir a actual ponte sobre a autoestrada.

Con motivo das obras de ampliación de capacidade da autoestrada AP-9, no tramo entre as ligazóns de Santiago Norte e Santiago Sur, o Ministerio de Fomento levará a cabo a demolición do paso superior da N-634 sobre a autoestrada (debido a que este non dispón de gálibo suficiente para o paso da autoestrada ampliada) e substituirase por unha estrutura de nova construción.

Desde ás 8:00 horas, de mañá xoves, procederase a habilitar o desvío do Camiño de Santiago Francés no ámbito próximo ao paso do mesmo sobre a autoestrada, así como ao desvío do tráfico da propia N-634. Prevese que esta situación de desvío prolónguese durante catro meses.

As alternativas recomendadas de tráfico, así como de paso de peregrinos serán as seguintes: