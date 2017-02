Frades reconstrue as pontes derrubadas o pasado inverno

Frades, 8 de novembro do 2016 – Avanzan a bo ritmo as obras de reconstrución das tres pontes caídas en Frades durante os fortes temporais do pasado mes de xaneiro: ponte de Xeza (Mesos), ponte Raselo (Gafoi) e ponte Reboredo (Galegos).

Os traballos son acometidos polas empresas Construcciones José Lagares SLU e Construcciones Grobas SL e que están orzamentados en case 120.000 euros, financiados integramente pola Consellería do Medio Rural a través do Plan Especial de Emerxencias 2016. As obras estarán rematadas a finais de novembro ou principios de decembro.

A empresa Construcciones José Lagares SLU está a traballar na ponte de Xeza e no pontón na pista de Reboredo a Os Carballos, orzamentados en 59.940,38 euros.