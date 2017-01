Frades, 26 de xaneiro do 2017 – O Concello de Frades organiza a segunda edición do Curso de Poda e Enxertos, cuxa primeira edición se celebrou en 2016 con gran éxito de participación.

Un curso de 28 horas de duración (20 prácticas e 8 teóricas) que se desenvolverá todos os sábados a partir do vindeiro mes de febreiro nun horario a convir co alumnado inscrito. O curso ten un prezo de 40 euros. Máis información e inscricións no Concello de Frades, no 981 695 567 ou no 981 695 663.

As sesións teóricas terán lugar no multiúsos de Frades, mentres que as prácticas desenvolveranse nunha leira municipal. Aló o alumnado porá en práctica as técnicas de poda aprendidas, tanto de especies froiteiras como ornamentais e forestais, así como os distintos métodos de propagación/multiplicación de prantas: sementes, enxertos, estaquillado, acodo, etc.