O alcalde de Frades reuniuse coa conselleira de Medio Rural

Frades, 13 de febreiro do 2017 – O alcalde de Frades, Roberto Rey, e o concelleiro de Economía e Medio Rural, Manuel Ferreiro, reuníronse o pasado xoves en San Caetano coa conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, para tratar temas relacionados co rural do concello.

En concreto, o rexedor trasladou o seu interese en arranxar unha serie de infraestruturas co fin de mellorar as vías de comunicación entre os veciños de Frades.

“Agradecémoslle á conselleira o seu apoio na reparación das tres pontes derrubadas polos temporais de 2016 e trasladámoslle a necesidade de arranxar outras pontes e camiños en mal estado”, explica Rey Martínez. A conselleira indicou que estudará a petición para así mellorar a calidade de vida dos habitantes de Frades.

Pola súa banda, o concelleiro de Economía e Medio Rural, Manuel Ferreiro, aproveitou para interesarse polos plans de mellora e as axudas para a incorporación de mozos e mozas ao rural. En Frades beneficiáronse un total de 9 explotacións e se incorporaron á actividade gandeira 2 mozos. “A conselleira confirmounos que para a convocatoria deste ano haberá máis orzamento para os plans de mellora e agardamos que aqueles veciños e veciñas de Frades que non puideron entrar no anterior o consigan na convocatoria de 2017”, apunta Manuel Ferreiro.