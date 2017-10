A Festa de San Miguel reúne a centos de de Frades na carballeira de San Nicolau

Frades, 1 de outubro do 2017 – Varios centos de veciños e veciñas de Frades e de municipios veciños celebraron o venres a tradicional Festa de San Miguel, que ten lugar na contorna da carballeira de San Nicolau.

Festivo local, o protagonismo da celebración recae nas familias e nos grupos de amigos do municipio, que se achegan a comer ata a carballeira traendo da casa non só a comida, senón tamén as mesas, as cadeiras, as tendas de campaña, etc.

A pesar das chuvias da noite, o terreo aguantou ben e a carballeira de San Nicolau encheuse de tendas de campaña, carpas de empresa e algunha que outra improvisada con plásticos sobre os bancos de pedra do lugar. Un ano máis, o churrasco, a empanada e a tortilla foron as raíñas da xornada. E ás sobremesas caseiras tamén se poderían engadir as rosquillas, churros e demais larpeiradas nos distintos postos da feira.

Como todos os anos, o punto álxido da xornada tivo lugar pasadas as 14:30 horas, coincidindo coa saída en procesión do San Miguel polo entorno da capela e o inicio dos distintos xantares. A orquestra Alborada encargouse da sesión vermú e da verbena nocturna canda El Combo Dominicano.

O alcalde de Frades, Roberto Rey, exerceu de anfitrión dunha festa ata a que se achegaron o presidente provincial do Partido Popular, Diego Calvo; alcaldes da comarca como Antonio Pereiro (Tordoia), así como concelleiros da comarca que participaron nun xantar organizado polas Novas Xeracións do PP e que congregou a máis de 300 persoas.