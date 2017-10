Fresas para Kaliope, 25 contos de Jorge del Oro

Oroso, 29 de outubro do 2017 – Sigüeiro acolleu a presentación de Fresas para Kaliope, 25 contos curtos en torno a unha musa, de Jorge del Oro.

O acto estivo conducido polo concelleiro de Cultura de Oroso Luís Rey que destacou o traballo de Jorge del Oro como escritor e ilustrador. Rey Villaverde dixo dos contos de Kaliope que “é un traballo inmenso, tanto de escritura como de ilustracións”.

A necesidade de escribir

Jorge del Oro explicou que estes contos comezan como unha práctica de escritura nun momento no que o seu primeiro libro, Nana para dormir a un lobo, estaba unha etapa moi laboriosa na que non existían diálogos

http://lindeiros.gal/wp-content/uploads/2017/10/jorge-del-oro-presentacion-fresas-kaliope-como-nace-inspiracion-e-traballo-29-outubro-2017.mp3 A publicación xurde a raíz das peticións da comunidade de amigos de Jorge del Oro, a medida que publicaba os contos na rede social cada vez era máis evidente que existía material suficiente para un libro http://lindeiros.gal/wp-content/uploads/2017/10/jorge-del-oro-presentacion-fresas-kaliope-comezou-no-facebook-29-outubro-2017.mp3 Fresas para Kaliope nace da inspiración, é unha improvisación constante que Jorge del Oro explica cun simil musical xa que a considera unha obra modal

Os contos de Kaliope, esas fresas das que fala Jorge, é unha obra moi persoal da que cada lector tirará experiencias propias. A medida que un repasa os contos de Kaliope a musa convertese nun ser con vida propia. O lector comeza a ter unha opinión propia sobre ela e, si se atreve a imaxinar sen ataduras, comezará a tecer historias propias. As ilustracións de Jorge del Oro non fan máis que alimentar esa posibilidade de fantasía, deixando ver o suficiente para coñecer a Kaliope pero non tanto como para que a imaxe non poida ser parte nosa tamén.

Como sucede sempre cunha personaxe que cobra vida propia xa hai máis contos que teran que esperar a que estes cheguen a todas partes antes de iniciar o seu propio camiño.