A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas incorpora ao seu Padroado a Carlos Sedes, Ana Ferreirós e Farys Jaber

Compostela, 4 de marzo do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas celebrou onte a reunión ordinaria do seu Padroado, no hotel Eurostars Araguaney de Santiago de Compostela. No encontro, formalizouse o nomeamento de tres novos patróns: Ana Ferreirós Miguéns, Carlos Sedes Prego e Farys Jaber Martínez.

O presidente da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, explicou que estas primeiras incorporacións á nova etapa da Fundación apuntan a un Padroado enfocado ao sector audiovisual con profesionais de gran prestixio. Indicou que aos poucos se irán engadindo novos membros ao Padroado, que actualmente está a traballar para deseñar unha completa proposta de actividades culturais, entre as que se inclúen iniciativas xa consolidadas como o Festival de Cinema Euroárabe AMAL e o premio e os foros do observatorio Revbela.

Ademais, Jaber Martínez indicou que o propósito da Fundación é manter a liña de traballo habitual, pero dirixindo os esforzos a Latinoamérica polos conflitos aos que se enfrontan os diversos países coa chegada de Trump ao poder, a suposta construción do muro entre a fronteira de EEUU e México ou a mordaza imposta á lingua castelá ao eliminala da web da Casa Branca. “O noso obxectivo é dar a coñecer as diversas culturas dos países de fala hispana de Latinoamérica e os costumes dos diferentes estados do centro e sur do continente” apuntou.

Ana Ferreirós Miguéns (Santiago de Compostela, 1962) é a xefa do departamento de Relacións Externas da produtora CTV, cunha longa traxectoria en departamentos de produción e comerciais do sector audiovisual. Ana Ferreirós asegurou que é unha honra fomar parte desta nova etapa da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, co seu novo presidente Ghaleb Jaber Martínez á fronte. “Estóy moi ilusionada e agradecida e espero dar achegas enriquecedoras para as actividades da Fundación” declarou.

O director e realizador Carlos Sedes Prego (A Coruña, 1973) comezou a traballar no sector audiovisual en 1990, en CTV. A súa experiencia en realización remóntase a 1998 en Voz Audiovisual, facendo vídeos industriais, publicidade e programas divulgativos como “Contagotas” e “Cibernatura”, os dous emitidos en TVG. No ano 2000 comeza a realizar coñecidas teleseries de TVG, como varios episodios de “Mareas vivas”, e de aí dá o salto á dirección tamén na ficción da pequena pantalla autonómica. O seu seguinte chanzo profesional márcao a dirección, que comezou coas series “Desaparecida” (TVE, 2008) e “Luva Branca” (TVE, 2008) e nestes últimos anos “Non estás soa, Sara” (TVE, 2009), “Gran Reserva” (TVE, 2010), “Hispania, a lenda” (Antena 3, 2010-2011), Gran Hotel (Antena 3, 2011), “Imperium, 2012), “Velvet” (Antena 3, 2014) e “A embaixada” (Antena 3, 2016). Actualmente está pendente do trinque a súa última serie “As mozas do cable”, previsto para abril de 2017, a primeira serie orixinal de Netflix producida en España.

Na gran pantalla, Carlos Sedes dirixiu en 2004 a longametraxe “As viúvas do mar”, a partir do cal xurdiu a serie de televisión “A vida por diante”. Tamén dirigio a película “O club dos incomprendidos” (Atresmedia Cinema, 2014).

Farys Jaber Martínez (Santiago, 1986) é irmán do actual presidente. Licenciouse en Produción Audiovisual e é colaborador na empresa familiar.