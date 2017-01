A Fundación Araguaney entregou o Premio Revbela de Comunicación

Compostela, 20 de xaneiro do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas entrego o Premio Revbela de Comunicación, un certame que distingue os mellores traballos sobre conflitos activos e riscos potenciais do século XXI para a seguridade humana.

Na súa primeira edición validáronse 210 traballos, dos que 25 seleccionáronse como finalistas e agrupáronse nun catálogo editado. O acto contou coa asistencia dun centenar de xornalistas galegos e personalidades do ámbito cultural.

O presidente do xurado de Revbela, Ghaleb Jaber Ibrahim, explicou que o premio Revbela nace coa intención de perseguir a “procura e difusión da máxima verdade, poñendo o foco nestas guerras e pobos invisibles”.

O obxecto, destaca Ibrahim, é saber “máis e mellor” sobre os conflitos parciais e crear un mapa que seguramente nos deixe ver que “hai conexións entre todas elas”, ademais de localizar facilmente quen é o poder permanente en cada zona e así crear a conciencia social para poder loitar con máis coñecemento.

O presidente da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, que clausurou o acto, sinalou que hoxe en día “vivimos nunha espiral onde as novas tecnoloxías aplícanse á rutina da vida e tamén nos medios de comunicación, onde as noticias quedan en meros titulares e non comprendemos o seu contido”. Destacou que o premio Revbela xorde para dar voz, representación e recoñecemento aos xornalistas e potenciar unha prensa libre e comprometida.

Galardoados da primeira edición

O xornalista freelance Xavier Aldekoa (Barcelona, 1981), correspondente da Vangarda para África Subsahariana, co-fundador da revista de xornalismo internacional 5W e da produtora social e independente Muzungu, recolleu o recoñecemento principal do certame, o Premio Revbela de Comunicación, dotado con 5.000 euros, pola súa reportaxe escrita “A tribo maldita do lago”, publicado en 5W.

Xavier Aldekoa agradeceu profundamente á Fundación a concesión deste recoñecemento. Quixo lembrar que hai lugares no mundo onde o esquecemento é unha maneira de facer violencia, e “condénase un esquecemento anónimo”. Como exemplo, explicou que esta semana máis de 50 persoas foron asasinadas en Nixeria nun atentado, “pero non sabemos quen son as vítimas nin quen os asasinos”. Contou como anécdota que durante a súa estancia en Chad para realizar a reportaxe, un home sacoulle un papel onde escribira todo o que lle roubaban “obxectos, animais””, co fin de deixalo por escrito por se nalgún momento alguén o le e pode facer xustiza. Finalmente, Aldekoa dedicou o premio “á xente que decide non tomar a xustiza pola súa man e escolle o camiño máis difícil, a non violencia”.

O texto narra a historia dos buduma, donos das illas do lago Chad, e a chegada ás súas vidas da banda yihadista nixeriana Boko Haram. Esta banda elixiu a rede de canles e illotes do lago como agocho, estendendo o terror na rexión cunha onda de atentados suicidas, a miúdo realizados por mulleres ou nenas.

E a gañadora do Premio Revbela do Público, con 2.434 votos na web oficial do certame, foi a xornalista e redactora de SINC “web especializada en información sobre ciencias naturais e sociais” Eva Rodríguez Neto (Ourense, 1981), polo seu traballo “O ártico se derrite e o mundo dispútase os casquetes”. Recibiu un premio dotado con 1.000 euros polo seu artigo publicado en www.agenciasinc.es.

Eva Rodríguez Neto agradeceu ás persoas que votaron o seu traballo a través da web do certame e apuntou que o recoñecemento supón “unha motivación máis para tratar temas minoritarios que nos afectan a todos”, co exercicio dun xornalismo ambiental que se converte en algo transversal e inflúe en moitos aspectos da vida, como son a economía ou a saúde, e sempre co cambio climático de fondo.

A xornalista expón no texto a pregunta de quen é o Ártico” Oito estados divídense a soberanía da conca ártica, unha área de explotación de petróleo, gas e minerais. Os pobos indíxenas, castigados polas enfermidades e a violencia social, reclaman a súa gobernanza na rexión do planeta máis devastada polo cambio climático.

Debate sobre os medios dixitais

Ademais, a Fundación Araguaney-Ponte de Culturas celebrou un Foro Revbela titulado “Os conflitos internacionais nos medios dixitais: cobertura e tratamento”. A mesa de debate, moderada polo director do Instituto de Estudos sobre Conflitos e Acción Humanitaria (IECAH), Jesús Núñez, estivo composta polo director xeral de elconfidencial.com, Alberto Artero, o director da edición dixital de La Voz de Galicia, Tomás García Morán, e o director e fundador de eldiario.es, Ignacio Escolar.

Alberto Artero explicou que en http://www.elconfidencial.com, ao ser un diario de información xeral, os xornalistas tratan todos os conflitos, “ao ser posible con xornalistas in situ”. Artero lembrou que o xornalista Antonio Pampliega, secuestrado e posteriormente liberado en Siria, escribía para o diario.

En relación á diferenza fundamental no tratamento xornalístico dos conflitos internacionais entre a prensa en papel e a dixital, Artero asegurou que é a inmediatez. “Pasamos do ‘nada máis vello que o xornal de onte’ ao ‘nada máis vello que o telexornal desta noite’. Internet permite ademais cobertura multimedia que o papel non faculta” “destacou Artero”.

Tomás García Morán indicou que os medios de comunicación, non só a prensa senón tamén os audiovisuais, afrontan a segunda gran reconversión en menos de dez anos. Explicou que a mediados da década pasada coincidiron no tempo dúas crise, a do modelo de negocio dos medios impresos e a crise económica que provocou unha caída do investimento publicitario.

García Morán manifestou que actualmente “estamos nunha situación parecida”, e que ás dúas crises anteriores, que segundo o seu criterio “aínda non foron superadas do todo”, únense outras dúas ameazas no horizonte: a aparición de novos actores que entraron no mercado publicitario, cunha forte aposta tecnolóxica encamiñada a optimizar a rendibilidade do investimento, e por outra banda a polarización da sociedade e o cuestionamiento dos grandes grupos editoriais como xeradores de opinión. “Os novos retos pasan por dotarse tecnoloxicamente de ferramentas que permitan ser máis eficientes para os nosos anunciantes e de achegarse máis aos intereses dos nosos lectores” “considera”.

Pola súa banda, Ignacio Escolar destacou que http://www.eldiario.es mantén o seu foco na política e na economía no seu sentido máis amplo, “o que afecta as persoas máis que aos partidos ou aos mercados”. Considera que este medio dixital de información e análise baséase nun xornalismo “rigoroso, independente e tamén honesto” no que prima a defensa dos dereitos humanos, a igualdade e unha democracia mellor, máis transparente e máis aberta.