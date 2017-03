A Fundación Kasparov dará un seminario en Compostela sobre o xadrez como ferramenta pedagóxica de inclusión social

Compostela, 23 de marzo do 2017 – A Fundación Kasparov para Iberoamérica levará a cabo en Compostela o seminario ‘O Xadrez como ferramenta pedagóxica e de inclusión social’ os días 13 e 14 de maio.

Trátase dun recoñecido modelo internacional en xadrez social e educativo, que inclúe un seminario presencial de dous días e unha formación on-line de capacitación de 230 horas. O seminario está pensado para todos os públicos. Durante o mesmo, os máis recoñecidos expertos da materia, mostrarán os grandes beneficios que este milenario xogo pode achegar no ámbito educativo, cultural, social, terapéutico e deportivo. Entre ese grupo de expertos atópase o xornalista especializado en xadrez, Leontxo García, e o gran mestre Miguel Illescas.

O seminario está dirixido a todas aquelas persoas que teñan interese no mesmo, pois non fai falta saber xogar previamente, nin sequera mover un peón. Trátase de aprender, dun modo persoal, os métodos máis vangardistas que se aplican hoxe no ensino e aprendizaxe do xadrez. Trátase de, primeiro, ofrecer ferramentas pedagóxicas para coñecer os segredos de como aplicar con éxito o xadrez na escola; segundo, descubrir porque o xogo é unha excelente ferramenta transversal educativa e, terceiro, como podemos favorecer a estimulación cognitiva a idades avanzadas nun centro de maiores.

É a oportunidade de converterse nun experto na pedagoxía do xadrez. Segundo indica o coordinador do seminario da Fundación Kasparov, Leontxo García: “Este equipo de relatores que teño a honra de dirixir é o mellor do mundo en xadrez educativo. Os estudos científicos que se fixeron durante máis dun século nos cinco continentes arroxan un resultado moi parecido: os alumnos de xadrez educativo desenvolven máis a súa intelixencia en múltiples parámetros, incluída a emocional, que outros alumnos. Ademais melloran o seu rendemento académico, en xeral, sobre todo en matemáticas e en comprensión lectora”.

O gran mestre Miguel Illescas, que colabora tamén na iniciativa da Fundación kasparov, detalla: “Queremos inspirarlles en que o xadrez non só é un deporte senón que é tamén unha ferramenta formativa. A todos aqueles que son docentes ou teñen certa experiencia no ámbito da docencia querémoslles descubrir o mundo do xadrez e explicarlles porqué cremos firmemente que debería ser unha materia, e gañar adeptos a esta causa nobre que desde hai tempo moitas persoas estamos a perseguir. Xogamos coa vantaxe de que os nenos o ven como un xogo, por tanto ese é o factor fundamental que temos que aproveitar ensinando xadrez no colexio”

Manuel Azuaga é un dos personaxes máis relevantes do país en xadrez social e terapéutico. É unha dos relatores do seminario e reflexiona sobre a actividade e as razóns para facelo: “Pode ser un argumento moi válido… Pode axudar a unha muller a que teña un pensamento estratéxico, a un mozo ‘conflitivo’ a que atope un motor de vida… Cada un ten que atopar algo”.

Esteban Jaureguizar é vicepresidente da Federación Uruguaia, experto en xadrez infantil e coordinador do programa ‘Xadrez para a convivencia’ do goberno uruguaio. Explica o fondo: “É simple, pódense pensar propostas simples, podémolas aprender xunto cos nosos alumnos, gozar cos nosos alumnos. A nosa mirada docente atenta a todas esas cuestións, van facer o resto”.