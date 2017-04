A Fundación Rosalía recibiu a Cantata Rosaliana que se estreará en xuño na Coruña

Padrón, 1 de abril do 2017 – A Fundación Rosalía de Castro recibiu un exemplar da partitura da Cantata Rosaliana de mans do seu compositor, o director da coral Follas Novas da Coruña, Fernando Vázquez Arias, que tamén lle entregou outro exemplar ao presidente da devandita coral. A obra será estreada o 23 de xuño na Fundación Barrié da Coruña.

A ‘Cantata Rosaliana’ é unha obra inspirada na poeta de Padrón e dedicada á Coral Polifónica Follas Novas pola súa achega á música galega desde a súa fundación en 1944. É unha obra coral para soprano, mezzo soprano, barítono, baixo, coro mixto e piano, inspirada na literatura e poesía de Rosalía de Castro , facendo fincapé nalgúns dos temas que máis identifican a poetisa de Padrón como: a emigración, as cartas a Murguía, os seus poemas de ‘Follas novas’, ‘Cantares gallegos’, e o importantísimo papel que desenvolve no movemento literario do Rexurdimento en Galicia.

A Cantata Rosaliana céntrase en poemas de Rosalía, aínda que un dos poemas é de Federico Garcia Lorca, pero á sua vez intercálanse textos propios do compositor que describen en ocasións conceptos da vida da poetisa e os seus sentimentos mais enfrentados.

A voz solista de soprano corresponde co persoaxe de Rosalía de Castro e o barítono co seu home Manuel Murguía. Esta obra consta de seis movementos: Follas Novas, Cartas a Rosalía, Coro dos emigrantes, Cantares Gallegos, Calade, Canzón de cuna para Rosalía de Castro, morta.

O presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira, declarou na presentación que “estamos moi contentos de que o talento creativo de Fernando Arias estea ao servizo dun proxecto desta envergadura e tamén moi orgullosos de que a obra e a figura de Rosalía de Castro continúen a dar froitos, neste caso, musicais”. Alén disto, congratulouse de que “os vínculos establecidos coa coral Follas Novas dalgún xeito permanezan”, en referencia á cesión en depósito do piano da familia de Rosalía en xullo de 2016.

O compositor afirmou na presentación da Cantata rosaliana que “sempre tiven en mente escribir unha obra musical inspirada no legado literario e na esencia da vida de Rosalía, así que cando no 2013 me fixen cargo da direccion da coral Follas Novas perfilei a idea e comencei a escribir unha peza que agora forma parte de ‘Cantata Rosaliana’ (Follas Novas) que conta un pouco a historia do nacemento de dito coro que bautizaron co nome do poemario de Rosalía.

A parte coral da cantata, é dicir, o coro, representa o amor e a admiración que os galegos teñen pola obra de Rosalía”.

Arias tamén explicou que para el “ver acabada esta obra supón un gran reto e agora esperamos a súa estrea o vindeiro dia 23 de xuño do 2017 deste ano na Fundacion Barrié da Coruña”.