Fredy Solano crea unha Torre non existente no Gaiás

Compostela, 1 de setembro do 2017 – Fredy Solano presenta no Gaiás a Torre non existente, o proxecto gañador no certame de intervencións artísticas.

O certame é unha convocatoria a que se poden presentar os participantes do Encontro de Artistas Novos “Cidade da Cultura”. O salvadoreño Fredy Solano foi o gañador co proxecto Torre non existente que se sitúa xunto as Torres Hejduk, un das iconas do Gaiás.

Fredy Solano, residente en Vigo, fai emerxer nesta intervención a terceira torre, a que se debuxa no baleiro entre as dúas construídas. Para iso, instala unha tea de fío de rede de 150 metros cadrados e 25 metros de alto, elaborada baixo os parámetros matemáticos da proporción áurea. O material desta rede está coloreado con tinguiduras case imperceptibles co fin de que a súa percepción varíe en función das horas do día e das condicións meteorolóxicas.

O Secretario Xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, destacou que as Torres Hejduk estanse a consolidar como un espazo expositivo non convencional e lembrou que xa teñen acollido propostas de artistas como Pamen Pereira, Alejandra Sampedro, Ana Soler, Félix Fernández, Carlos Delgado Mayordomo, Sonia Navarro Peralta, Miguel Benjumea, Román Corbato ou Irma Álvarez-Laviada.

Aínda que comezou como artista do graffiti no ano 2006, Fredy Solano dedícase actualmente á produción de instalacións site specific e accións en espazos públicos. Con este traballo, busca unha intervención atmosférica, integrada na contorna e que “semelle que está e non está”.