A Gala “Menu Cocido” de lalín será retransmitida por internet

Lalín, 4 de febreiro do 2017 – Se o espectáculo “Menú do día”, dos Carlos Blanco e Luis Dávila, é de por si unha marabilla sobre as táboas, non é complicado supor que a experiencia vese elevada ao máis alto se, ao xenio dos dous artistas, sumamos os talentos de Guadi Gallego, Eladio Santos e Celsiño. Se ademais a recadación do proxecto serve para dotar de fondos á Asociación Morea -formada por familiares de enfermos mentais crónicos-, entón o que temos é unha auténtica explosión de xenialidade, solidariedade e diversión,

Todo isto é “Menú Cocido”, o proxecto que presentaba a pasada semana o Concello de Lalín e que subirá ás táboas do Salón Teatro mañá domingo 5 de febreiro, para conseguir, dunha banda, entreter e divertir ao público, e doutra, colaborar cunha causa nobre, xusta e necesaria.

ÁS 19:30 horas os mestres de cerimonia -Carlos Blanco e Luis Dávila- darán comezo en Lalín a unha sucesión de intervención, á cada cal máis espectacular. A cantante Guadi Gallego presentando o seu novo traballo, “O mundo está parado”, o músico Eladio Santos co seu proxecto “Cantares”, unha coidada selección do mellor do folclore tradicional galego, matizado coa perspectiva de quen milita entre o pop e o rock, e Celsiño, o afamado contacontos e poeta, facendo das súas.

As entradas para “Menú Cocido” están esgotadas dende hai xa uns días, o que demostrar a enorme solidariedade do veciños e veciñas de Lalín. Pero para que ninguén perda a oportunidade de desfrutar dun evento coma este a organización habilitará unha ligazón para poder ver o espectáculo en streaming, a través da web do Concello de Lalín, da web de i-radia Crea, e das redes sociais de ambas entidades.