II Gala solidaria de maxia a favor da ONG Tierra de hombres

Compostela, 1 de abril do 2017 – Esta tarde, ás 18.00 horas, celebrase a II Gala Solidaria de Maxia no Teatro Principal de Compostela, onde van participar 4 magos, coordinados por kiko Pastur, xunto con mago Richard, Joshua kenneth e Victor Noir, que pondran toda a súa maxia a beneficio do proxecto viaxe cara á vida de Tierra de Hombres.

A gala será presentada por Clara de Saa, e ao comezo do evento se emitira un vídeo do proxecto viaxe cara á vida e voluntarios da ong estaran informando sobre as actividades e proxectos que levamos a cabo en Santiago de Compostela.

Fundación Tierra de hombres leva a cabo en Galicia, grazas ao apoio de institucións públicas e privadas, voluntarios e familias de acollida, e á xenerosidade dos equipos médicos colaboradores, o programa ?Viaxe cara á Vida”. Desde o ano 2003 en que comezou, 88 nenos e nenas foron intervidos no Hospital Materno Infantil da Coruña ata a data, e 2 nenas e un neno que chegou recentemente, no Centro hospitalario HM A Rosaleda de Santiago, que se sumou o ano 2015 ao programa, xunto co Hospital Clínico de Santiago.

Sobre Tierra de hombres:

Tierra de hombres – España é unha Fundación con identidade propia e sen ánimo de lucro, fundada en 1994 por Dª Julia Cárdenas, a cal forma parte do Movemento Internacional Terres des hommes, creado en Lausanne (Suíza) en 1960. Leva 50 anos traballando polos dereitos da infancia máis desfavorecida, xestionando cento de proxectos en países de Asia, África, América Latina, Caribe e Oriente Medio, dentro de 3 grandes áreas de Intervención: Apoio Social e Educación, Dereitos do Neno e Saúde Materno-Infantil. É membro da Federación Internacional Terra de homes (1966), Organismo Consultivo do Consello Económico e Social de Nacións Unidas así como de UNICEF e do Consello de Europa.

Tierra de hombres – España ten como obxectivo, mediante a acción, promover o desenvolvemento da infancia defendendo os seus dereitos, sen discriminación de orde política, racial ou confesional, seguindo os principios expresados na Convención sobre os Dereitos do Neno das Nacións Unidas de 1989 e a Carta Fundacional do Movemento. É a segunda agrupación mundial de ONGD´s de atención á infancia e Organismo consultivo do Consello Económico e Social de Nacións Unidas, de UNICEF e do Consello de Europa.

Entre os máis de dez premios que Tierra de hombres recibiu polo seu labor humanitario e o seu defensa dos dereitos da infancia, atópanse a Mención Especial como entidade social nos Premios Infancia 2004 da Comunidad de Madrid; Premio Unidade Editorial 2003 ou o Premio Internacional dos Dereitos Humanos da República Francesa en 2002 en recoñecemento ao seu labor na loita contra trátaa infantil e en 2010 a Asociación Internacional Xuíces e Maxistrados de Mocidade e Familia (IAYFJM) outorgou o seu premio Veillard-Cybulski ao proxecto de Tierra de hombres establecido en Perú para a protección dos menores en conflito coa lei.