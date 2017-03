Preparadas en Galicia 91 quitaneves e 36.609 toneladas de fundentes

Madrid, 22 de marzo do 2017 – O Ministerio de Fomento activou os medios necesarios para facer fronte ás nevadas que poidan producirse durante os dous próximos días.

A Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) emitiu para os días 22 e 23 de marzo un boletín de aviso por nevadas de nivel laranxa na Comunidade de Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra).

O Ministerio de Fomento conta na rede de estradas xestionada directamente polo Estado na Comunidade de Galicia con 82 quitaneves e unha capacidade de almacenamento de 17.859 toneladas de fundentes, ademais dos medios das autoestradas de peaxe da rede do Estado na rexión (AP-53 e AP-9), que contan con 9 quitaneves e unha capacidade de almacenamento de fundentes de 18.750 toneladas.

Así, os medios dispoñibles na Comunidade de Galicia para facer fronte a estes fenómenos suman un total de 91 quitaneves e 36.609 toneladas de fundentes.

Todos os tramos de estradas da Rede do Estado teñen asignado un Nivel de Servizo, sendo prioritaria a atención a aquelas vías con maior Intensidade de tráfico (IMD), así como as autoestradas e autovías que comunican as capitais de provincia e as poboacións de máis de 20.000 habitantes.

Con esta campaña trátase de garantir, na medida do posible, o tránsito seguro nas estradas do Estado ante situacións de xeada e nevada.

Dentro das operacións de vialidad invernal realízanse tratamentos preventivos e curativos en situacións de baixas temperaturas e en caso de nevadas nos sectores de autovías, autoestradas e estradas convencionais afectadas.

Os principais obxectivos son a prevención da formación de placas de xeo sobre as calzadas cando se esperen xeadas; a información aos usuarios das estradas de calquera incidencia coa antelación suficiente; e a retirada de neve para minimizar as perturbacións ao tránsito como consecuencia destas.