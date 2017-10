Comeza Galicreques con Xigantes e Cabezudos

Compostela, 14 de outubro do 2017 – Hoxe comeza a edición número 22 do Festival Internacional Galicreques organizado pola Asociación Barriga Verde.

Galicreques conta este ano co apoio do concello de Santiago, a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a Deputación da Coruña, a Fundación SGAE e o INAEM.

A primeira xornada de Galicreques comeza as 13.00 h con pasacalles de Xigantes e Cabezudos cun percorrido de balde que partirá da Alameda e fará paradas pola Praza do Toural, a Praza de Praterías e a Praza de Mazarelos.

Ás 18.00 h., a Fundación SGAE acollerá a función da compañía manchega Títeres Larderos, que presentará por primeira vez en Galicia o seu espectáculo Historias de cómicos y titiriteros de Cuenca. O prezo das entradas é de 5 euros.

Finalmente as 19.30 h No CSC de Santa Marta, a Compañía IO presenta Contiguo, un espectáculo de acrobacia e danza para todos os públicos, dirixido por Natalia Outeiro. En escena, o sevillano Álvaro Pérez Fidalgo e o coruñés Álvaro Reboredo Ortega fusionan a súa experiencia e habilidades nunha combinación de corda lisa e corda cyr, con apoio doutras disciplinas como a acrobacia e a danza. A dicir da compañía, “Contiguo nace de poñer un ser humano xunto ao outro. É o lugar onde un acaba e outro comeza. Contiguo é a poesía do corpo e os propios límites.

Esta edición de Galicreques se caracteriza por unha ampla programación con máis de 40 funcións e que contará cun marcado carácter internacional.