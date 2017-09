Segunda fase do plan de coidados dos gatos rueiros de Compostela

Compostela, 1 de setembro do 2017 – O concello de Santiago sinala e habilita as colonias de gatos rueiros da cidade dentro do proxecto CES.

A concelleira de Benestar Animal, Noa Morales, deu a coñecer as accións que porá en marcha dentro da segunda fase do plan de xestión das colonias felinas que se iniciou o ano pasado. Trátase da sinalización destas colonias e da dotación de casetas nas que as persoas voluntarias lle poden subministrar os alimentos precisos aos gatos rueiros.

Campaña con Libera

A edil presentou estas accións acompañada por Rubén Pérez, da asociación Libera, que está a colaborar co Concello na difusión do Proxecto CES (Captura, Esterilización e Solta). Rubén Pérez explicou que “é preciso que a cidadanía estea ben informada sobre como actuar con respecto aos gatos rueiros”. Segundo apuntou “é a primeira vez que o Concello de Santiago pon en marcha algunha iniciativa en relación ás colonias felinas, e nos últimos dous anos estase dando un salto cualitativo que nos achega a outras cidades europeas”. Libera insiste en que “unha atención correcta aos gatos rueiros prevé a aparición doutras pragas ou a propagación de enfermidades noutros animais domésticos”.Na primeira fase da implantación do método CES (Captura, Solta e Esterilización), o Concello afrontou ata agora a esterilización de máis de 120 gatos e gatas.

Un proxecto novidoso

Noa Morales explicou que en Santiago “están censadas máis de 25 colonias felinas, nalgúns casos con máis de 20 anos de historia, como é a da Alameda”. Malia a iso, “é a primeira vez na que o Goberno local asume algunha responsabilidade con respecto á atención aos gatos rueiros, dos que ata o de agora se ocupaban en exclusiva as persoas ou asociacións voluntarias”.

A concelleira de Benestar Animal explicou que o obxectivo é que todas as colonias de gatos rueiros estean ben sinalizadas e cunhas casetas para a alimentación dos animais acordes ás necesidades de cada zona.As primeiras instalacións foron as da Alameda e Fontiñas. Noa Morales incidiu en que nas colonias controladas “non é recomendable deixar alimentos, sobre todo húmidos, porque as persoas voluntarias encárganse de subministrarlle pensos secos, acaídos para as necesidades específicas dos animais”.