Gaza Surf Club unha das cintas do día en Amal

Compostela, 25 de outubro do2017 – A Semana de Cinema Euroárabe AMAL 2017 chega ao seu ecuador coa programación das películas Gaza Surf Club e Alí, a cabra e Ibrahim no Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Cun éxito rotundo na súa sesión inaugural, onde se completou o aforamento do teatro, o director do festival, Ghaleb Jaber Martínez, quere agradecer ao público a súa fidelidade e as súas mostras de agarimo por facer que unha edición máis Amal sexa “uhna cita ineludible dá axenda cultural dúas composteláns”. Durante o seu discurso inaugural, Jaber Martínez fixo referencia ao lema desta edición, E ti, por que loitas?, aludindo ao traballo que desde Amal continúase realizando tras quince anos “facendo do cinema a nosa forma de cambiar ou mundo”.

A xornada de hoxe proxecta as 20:00 horas (custo 2 euros) o documental Gaza Surf Club, unha produción palestino alemá dirixida en 2016 por Philip Gnadt e Mickey Yamine. En 87 minutos, o documental narra a vida duns mozos atrapados na prisión ao aire libre máis grande do mundo, Gaza, e gobernados pola guerra, unha nova xeración que se lanza ás praias. Fartos da ocupación e o bloqueo, atopan a súa válvula de escape nas ondas do Mediterráneo: son os surfeiros de Gaza.

Gaza é unha franxa de terra cunha poboación de 1,7 millóns de cidadáns, atrapados entre Israel e Exipto e practicamente illados do mundo exterior. Ten 42 quilómetros de costa cun porto que xa non dá servizo aos barcos. Case nada entra a Gaza, e menos aínda sae. A xeración nova de alí está a crecer con moi poucas perspectivas: desocupada e sen traballo. Pero neste contexto, hai un pequeno movemento. Os protagonistas do documental son parte da comunidade de surf da cidade de Gaza.

Ao redor de 40 táboas de surf foron traídas ao país nas últimas décadas con gran esforzo e a pesar das estritas sancións. Son esas táboas as que lles dan a oportunidade de experimentar unha pequena porción de liberdade, entre o recordatorio costeiro dunha realidade deprimente e a fronteira mariña de 6 millas controlada polos israelís.

Mickey Yamine é un produtor, director e escritor exipcio, que se trasladou a Alemaña cando tiña dezaoito anos. A súa ópera prima Tropic of fear obtivo unha mención honorífica no Festival de Locarno e foi emitida na televisión alemá. Philip Gnadt é un director alemán, que funda Substanz Filme en 2003. Traballa como director independente de películas corporativas e documentais.

A maldición da cabra

No pase das 22:00 horas (custo 3 euros), o Teatro Principal acollerá a proxección comedia Alí, a cabra e Ibrahim. Trátase da primeira longametraxe de ficción dirixido por Sherif O Bendary en 2016, que narra as aventuras de dous amigos, Ibrahim, enxeñeiro que sofre de acúfenos, e Alí, secretamente namorado da súa cabra, porque cre que a alma da súa noiva reencarnouse no animal. Xuntos emprenden unha viaxe terapéutica, de amizade e descubrimento, con intención de dar a volta á maldición, que lles levará de Alexandría ao monte Sinaí e que revolucionará as súas vidas.

Sherif O Bendary é un director emerxente exipcio que naceu no Cairo en 1978. Graduouse na Facultade de Artes Aplicadas en 2001 e en Dirección Cinematográfica no Instituto Superior de Cinema do Cairo, onde agora ensina dirección.

Fillas de Agar

Para completar as actividades de AMAL17, hoxe presentarase o libro Fillas de Agar (O Desvelo Edicións, 2017) da escritora, tradutora e xornalista Pilar Salamanca (Valladolid, 1958). O acto celebrarase ás 11:00 horas no hotel Eurostars Araguaney e estará presentado polo guionista profesional Eligio Montero. A novela narra a historia de catro mulleres da mesma familia. A historia é unha vinganza que empeza en Exipto durante os anos da construción da Canle de Suez e que acaba en Cairo, despois do triunfo da revolución dos Coroneis, coa nacionalización da Canle.