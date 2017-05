A Gentalha do Pichel organiza un debate que relaciona a perda da lingua e a perda do monte autóctono

Compostela, 18 de maio do 2017 – “Eucaliptizaçom e desgaleguizaçom, dous procesos paralelos?” ese é o nome do debate que esta tarde organiza o centro social Gentalha do Pichel en Compostela.

A Gentalha do Pichel reúne a Adela Figueroa e Teresa Moure as oito e media de esta tarde na sede da rúa Santa Clara para relacionar dúas perdas da Galiza, a do uso da lingua e a de especies autóctonas nos montes.

Tal como explican os responsables da Gentalha do Pichel “O único monocultivo, a língua. Esta é a ideia e a reivindicacióm da festa deste ano. As línguas, em tanto que “seres vivos” precisam de ser cultivadas para manterense com vida. Mas, a tendência atual é a da perda da massa linguística própria, ao mesmo tempo que também estamos a perder a floresta autótona. Dous processos – eucaliptizacióm e desgaleguizacióm – que estám a redundar na perda da própria identidade”.