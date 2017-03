Ghaleb Jaber Ibrahim, ilustra con vinte e oito debuxos o libro de poemas Bágoas na brétema de Abel Veiga

Compostela, 30 de marzo do 2017 – A Fundación Araguaney-Ponte de Culturas (rúa Alfredo Brañas, 5. Santiago) acollere hoxe a presentación do libro Bágoas na brétema (Teófilo Comunicación, 2017) do escritor e profesor de dereito da Universidade Pontificia Comiñas (Icade) Abel Veiga Copo (Monforte de Lemos, 1972).

O presidente de honra da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, Ghaleb Jaber Ibrahim, o secretario Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García, e o editor José Luis Teófilo presentarán o acto que se celebrará ás 20:00 horas no salón Oliveira do hotel Eurostars Araguaney de Santiago.

O libro Bágoas na brétema contén oitenta poemas, dos cales sesenta son sonetos e vinte son de verso máis libre. Abel Veiga sinala que a obra trata principalmente a fugacidade do tempo e a súa relación co ser humano, e de maneira paralela outras temáticas como os sentimentos, o sentido da vida e da morte, sempre co transfondo de Galicia. “O tempo é eterno pero necesita do ser humano para deixar testemuño do seu propio transcorrer” explica o autor.

O libro conta con vinte e oito ilustracións de Ghaleb Jaber Ibrahim, nas que se representan rostros, paisaxes, rosas, cabalos ou bágoas con trazos rápidos e fermosos. “Cada un dos debuxos representa un momento emocional da miña vida. Son unha forma de expresión e comunicación que trazo seguindo o movemento automático da miña man” destaca Jaber Ibrahim.