Gloria Fuertes protagonista do Día do Libro na Biblioteca Municipal de Silleda

Silleda, 19 de abril do 2017 – A Biblioteca Municipal Daniel Castelao de Silleda celebra o vindeiro luns día 24 o Día do Libro con A Biblioteca Máxica, un especial adicado á poetisa Gloria Fuertes.

Con este espectáculo búscase o achegamento dos nenos a vida e obra desta autora

A cita será ás 17:00 horas co episodio da saga teatral no que o rapaz Piruleta volta á Biblioteca Máxica do extravagante Renato a devolver os libros que levara na súa última visita, e atópase con que a biblioteca está engalanada có gaio do aniversario da poetisa Gloria Fuertes.

A través deste evento, incluído no ciclo Ler conta moito, a través da axuda de ferramentas audiovisuais, os cativo van descubrindo a vida e obra da autora.