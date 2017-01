O goberno de Ordes perde dous concelleiros froito das “friccións propias dun goberno”

Ordes, 24 de xaneiro do 2017 – Na tarde de onte os concelleiros de Ordes luns Beatríz e Luis Caamaño emitían un escueto comunicado no que anunciaban a decisión de deixar o equipo de goberno, pasar ao grupo de non adscritos e solicitar a baixa temporal do Partido Popular. A única razón mostrada no comunicado polos edís eran “desavenencias co alcalde” .

Tras o comunicado dos concelleiros chegaba a resposta do Partido Popular na que calificaban as “desavenencias co alcalde” “friccións propias dun goberno”. A nota lonxe de ser crítica deixa as portas abertas aos concelleiros e os emplaza a buscar un diálogo que axude a todo o mundo. A nota íntegra do Partido Popular a poden ler a continuación

O PP cualifica de “friccións propias dun goberno” os desencontros con dous concelleiros e asegura que traballará para “manter a gobernabilidade”. O Partido Popular de Ordes, a través da súa portavoz, Susana García, cualificou hoxe de “friccións propias do traballo do goberno municipal” os desencontros que levaron a dous dos seus concelleiros, Luís Caamaño e Beatriz Martínez, a solicitar esta mañá a baixa temporal no partido, e a presentar un escrito no que anuncian que ambos pasan a formar parte do grupo de non adscritos no Concello de Ordes. Desde o grupo popular aseguran que desde o executivo local “traballarán sen descanso para manter a gobernabilidade” do concello. “Cremos que en todos os equipos de traballo, e como produto do día a día, pode haber puntos de vista diferentes, igual que sucede en moitas das nosas familias”, afirmou García, quen asegurou que, de todos os xeitos, “hai moitas outras maneiras de buscar unha solución”. Portas abertas – Sobre este punto, a portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Ordes afirmou que o executivo local “mantén as portas abertas e a man tendida” para “reconducir” a situación, e indicou que este tipo de problemas “soluciónanse mellor dialogando que rompendo polo san”. Neste sentido, García avogou por deixar de lado “os problemas e as tensións internas” e centrarse en seguir adiante co proxecto que contou coa confianza maioritaria dos veciños de Ordes nas eleccións municipais do 2015. “Debémonos á xente de Ordes e desde o executivo local imos seguir traballando e pensando en cómo podemos facer que o seu día a día sexa un pouco mellor”, concluíu a popular

A corporación de Ordes xa traballaba en minoria ao ter so 7 concelleiros dos 17 que conforman a corporación. Unión por Ordes ten 6 concelleiros, o BNG 3 e o Psoe 1. Unha hipotética moción de censura segue a ser moi improbable dado que os votos dos concelleiros non adscritos terían unha porcentaxe menor en esa votación e polo tanto a censura non é facible sen a participación do BNG. O equipo de goberno queda con 5 concelleiros e terá que buscar ainda mais apoios en cuestións tan importantes como os orzamentos pendentes ainda de ser aprobados.