O goberno municipal e o Psoe de Ordes a voltas co heliporto e o Pxom

Ordes, 19 de agosto do 2017 – Goberno municipal e Psoe de Ordes líanse nunha discusión sobre si hai sitio ou non no Pxom para o heliporto.

Hai tres días contábamos que o Psoe de Ordes reclamaba un heliporto xunto ao Centro de Saúde de Ordes e agora o propio grupo socialista emite un comunicado no que explica que ” o goberno municipal eliminou o heliporto nas inmediacións do centro de saúde nos planos do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Esta infraestrutura si estaba prevista nos planos anteriores á aprobación do documento e finalmente desapareceu, unha das razóns que levou ao grupo socialista a non aprobar o documento”. Os socialistas emprazan no escrito ao goberno municipal a aclarar si hai sitio ou non e a que solicitaran a infraestrutura de inmediato.

O goberno de José Luís Martínez rexeitaba pola súa banda as declaracións dos socialistas que cualificaba de erros ” Ante as erróneas informacións vertidas en distintos medios dixitais debido aos datos aportados polo grupo socialista local, o Concello de Ordes vese na obriga de aclarar que o actual PXOM (aprobado inicialmente en marzo de 2016 coa abstención de dita formación política) si inclúe espazo reservado para a construción dun heliporto. Concretamente trátase dunha parcela de 15.683 metros cadrados clasificada como solo urbano non consolidado, situada xusto a carón do centro de saúde”.

O equipo de goberno lembra tamén no comunicado que o Pxom saíu adiante en esta lexislatura despois de dez anos de tramitación que supuxeron 100.000 euros de gasto para a economía de Ordes. Oomunicado engade que ” Foi en marzo de 2016 cando en sesión plenaria, e grazas ao voto favorable do BNG, o dito plan, que xa contemplaba esta instalación, puido reactivarse a pesar da oposición dos socialistas ordenses”.