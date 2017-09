Goberno e Xunta visitan a Colexiata de Sar

Compostela, 15 de setembro do 2017- O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e o secretario de estado de Cultura, Fernando Benzo Sáinz, percorreron as dependencias da Colexiata de Sar.

Na visita a Colexiata de Sar, Román Rodríguez lembrou que se trata do Ben de Interese Cultural máis antigo de Galicia, declarado por Alfonso XIII o 14 de agosto de 1895, e explicou que estanse avaliando todas as posibilidades para que “o mellor exemplo da arte románica en Compostela estea a punto para a celebración do vindeiro Ano Xacobeo”.

Canda o secretario de estado e do conselleiro participaron na visita o director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero; o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva Álvarez; o director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo; o secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Jesús Oitavén; o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; a directora xeral do Patrimonio Cultural, Mª Carmen Martínez Ínsua; o director técnico do Museo da Catedral de Santiago, Ramón Yzquierdo Peiró; e o párroco de Sar, José Porto Buceta.

Preto de 900 anos de historia

A Colexiata de Santa María do Sar é un antigo convento de cóengos regulares de Santo Agustín construída á beira do río Sar. Foi fundado por Diego Xelmírez en 1136 como concesión aos cóengos que se retirasen baixo a regra agostiña conservando os seus privilexios na catedral. No ano 1548 secularizouse e converteuse en colexiata. Hoxe é unha parroquia dependente da Diocese de Santiago.

Tipoloxicamente, trátase dunha igrexa de planta basilical con tres naves separadas por piares que soportan a bóveda de canón. Na cabeceira da igrexa, as naves laterais finalizan con ábsidas semicirculares, mentres que na nave central usarase unha ábsida poligonal.

No século XVIII, co fin de evitar o derrubamento dos seus muros setentrionais, construíronse unha serie de arcobotantes laterais, que dotan á igrexa da súa actual imaxe característica. O claustro do mosteiro é o único que posúe a cidade en estilo románico. Data do século XII, aínda que só conserva desas datas unha das súas alas. As restantes reconstruíronse nos séculos XVII e XVIII.