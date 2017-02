O grafeno protagonista dos Luns do Ateneo

Compostela, 6 de febreiro do 2017 – O profesor do Departamento de Química Orgánica e Investigador do CIQUS da USC Diego Peña será o protagonista este luns 6 de febreiro nunha nova sesión dos Luns do Ateneo.

A conferencia ten como título ‘Grafeno… algo máis que un material mediático?’. Este material, formado por carbono, supuxo unha verdadeira revolución en ámbitos que van máis alá da ciencia e da tecnoloxía.

O compostelán Diego Peña explicará como é a súa estrutura, cales son as propiedades que o converten nun material único e que aplicacións habería que esperar dos dispositivos baseados en grafeno.

Comentarase o seu redescubrimento no ano 2004, o cal supuxo un hito na historia da ciencia e a concesión do Premio Nobel de Física 2010. Para finalizar trataranse brevemente algunhas investigacións recentes relacionadas co grafeno desenvolvidas no CIQUS da USC e reflexionarase sobre a mensaxe que chega á sociedade sobre este material.

Biografía de Diego Peña:

Diego Peña Gil naceu en Santiago de Compostela e licenciouse en Química na Universidade desta cidade, onde tamén realizou a súa tese doutoral, baixo a dirección dos profesores Enrique Guitián e Dolores Pérez, no campo das reaccións catalizadas por metais de transición (2001, Premio Extraordinario). Durante dous anos foi investigador posdoutoral Marie Curie Fellow no grupo de Ben L. Feringa (Premio Nobel de Química 2016, Groningen University, Holanda) traballando en catálise asimétrica. Realizou estancias de investigación en Harvard University, LMU Munich e Trinity College Dublin. No ano 2004 reincorporouse á Universidade de Santiago de Compostela como investigador Ramón y Cajal e no ano 2007 obtivo o Premio de Investigadores Jóvenes de la Real Sociedad Española de Química. Conseguiu a praza de Profesor Titular no ano 2008 e a acreditación como Catedrático no 2015. As súas principais liñas de investigación tratan o desenvolvemento de novas metodoloxías sintéticas, a catálise mediante complexos metálicos, a química dos intermedios orgánicos e a preparación de nanografenos.