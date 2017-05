A Gramola Gominola, este venres na Casa da Cultura do Milladoiro en Ames

Ames, 4 de maio do 2017 – A Gramola Gominola chega este venres, 5 de maio, ás 18:00 horas, á Casa da Cultura do Milladoiro co seu espectáculo de música e humor.

A Gramola Gominola é un grupo de rock infantil co que os nenos e nenas poderán gozar da música moderna de diferentes ritmos que van dende o rock, o disco, o punk, ata o reggae. A posta en escena está chea de colorido e momentos cómicos que farán as delicias dos máis pequenos, e atraparán por igual a cativos e maiores. As entradas postas á venda na Billeteira electrónica xa están esgotadas. Tan só queda o 10% das entradas que se porán a venda unha hora antes do comezo do espectáculo.

A Gramola Gominola presenta novo traballo, un espectáculo baseado no librodisco que editou a editorial Galaxia, Cancións para desafinar, na súa colección Sonárbore.