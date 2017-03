A Fundación Eugenio Granell presenta a conferencia A biblioteca esotérica de Eugenio Granell

Compostela, 29 de marzo do 2017 – Mañá xoves ás 19:30 h. e impartida por Carlos Arias na Fundación Eugenio Granell terá lugar a charla A biblioteca esotérica de Granell.

“Na biblioteca de Eugenio Granell –actualmente na Fundación Eugenio Granell- existe unha parte dedicada ao exoterismo. Neste encontro veremos como eses textos actúan desde un ser humano que, malia se amosar escéptico no que atinxe ao plano espiritual, desenvolve calidades totalmente en harmonía co esencial dos movementos de liberación que transcenden o relixioso, as crenzas e os dogmas: a dignidade humana, a creatividade e a liberación inconsciente marcan un espazo de confluencia entre as vellas ensinanzas e a concepción da vida no noso tempo.

A apertura e a curiosidade de Granell, máis alá da convención, preséntannolo como un gran mestre, cunha potentísima mensaxe para o século XXI, na arte, na ética e na liberdade.” Carlos Arias.

Carlos Arias Iglesias (Lugo, 1959) colaborou en diversos medios de comunicación, publicou obras poéticas e narrativas e a biografía de Eugenio Granell (Xunta de Galicia, 2005). Ten publicado artigos en revistas científicas especializadas en filoloxía e pertenceu neste eido a un equipo de investigación da USC.

Desde hai quince anos investiga en novas formas de desenvolvemento individual e colectivo, para o que realiza formacións sobre meditación e liberación emocional en diversos puntos do Estado español e de Francia.

Está integrado na escola internacional de meditación Medita Today (http://www.meditatoday.es). Dirixiu obradoiros de meditación, baseados tanto en técnicas tradicionais coma en avances científicos da psicoloxía actual, en diversos puntos de Galicia.