A Fundación Granell rende un ano máis homenaxe a Valle-Inclán coa colocación da bufanda

Compostela, 6 de marzo do 2017 – Un ano máis A Fundación Eugenio Granell en colaboración co Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal convída ao acto simbólico de colocación dunha bufanda vermella na escultura de Ramón María Valle-Inclán na Alameda de Santiago de Compostela,mañá martes 7 marzo, ás12.00 horas.

Este acto, que ven realizando a Fundación Eugenio Granell desde o ano 2007, quere establecer unha conexión coa famosa colocación da bufanda branca na estatua de Valle-Inclán, no paseo de Recoletos, en Madrid, o día do teatro.

A Imposición da Bufanda á estatua de Valle é unha tradición que dous dramaturgos, Manuel Gómez García e Chatono Contreras, crearon no ano 1983 con ocasión de celebrar o Día Mundial do Teatro, “como símbolo do agradecemento dos autores españois vivos á obra dos dramaturgos de todas as épocas”.

No caso do acto que cada ano realiza a Fundación Granell se trata de conmemorar o regreso real e simbólico de Valle-Inclán a Compostela e a Galiza, a súa terra de orixe.