A banda The Grooves este sábado en Lalín

Lalín, 23 de marzo do 2017 – Dentro das actividades vinculadas ao Cocido do Orgullo Lalín recibe este sábado a banda madrileña The Grooves.

The Grooves preséntanse coa frase Somos The Grooves e viñemos a queimar este escenario!. Este berro de guerra define o seu espírito á perfección porque desde que a formación xurdiu no 2012 foron evolucionando ata atopar o son único que hoxe en día lles caracteriza, música preparada para bailar.

The Grooves mesturan unha base que machuca a ritmo de discofunk e rock eléctrico e descarado xunto a uns ventos que dan elegancia e sensualidade. Todo presentado por unha voz que nos traslada directamente ao rock dos anos 70. O seu directo é enerxía, é suor, é entrega, é baile…

O seu novo disco, R3SET, é un xiro de 180º ao seu estilo orixinal. É unha aposta por explotar o que mellor lles funciona, o baile. Un cambio de mentalidade e concepto sen medo ao risco. Por iso “resetean” para desaprender o aprendido, dar a volta ás cousas para velas con outra perspectiva, atopar o seu estilo definitivo e volver empezar.

R3SET foi producido por David Kano (Cycle) e masterizado en Londres nos estudos Exchange Mastering (The Chemical Brothers, Madonna, Disclosure, Fuel Fandango). Con el pretenden soar en todas as pistas de baile do país e arrasar nos festivais.