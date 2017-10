Hoxe preséntase unha guía ilustrada das igrexas de Santiago de Compostela

Compostela, 5 de outubro do 2017 – A Fundación Torrente Ballester acolle esta tarde a presentación da guía ilustrada das igrexas de Santiago de Compostela que ven de publicar El Patito Editorial.

A guía ilustrada das igrexas de Santiago de Compostela conta con textos da historiadora Marta González e ilustracións do gaditano Joaquín González.

A cita será ás 19:00 horas. Ao acto asistirá o alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da cidade, Martiño Noriega; a xerente do Consorcio, Belén Hernández; o responsable de publicacións do organismo interadministrativo, Juan Conde; a autora dos textos, Marta González; xunto á editora de El Patito Editorial, Gemma Sesar.

A publicación reúne un total de 19 templos emblemáticos da cidade. Todos eles teñen en común que están situados no centro histórico de Compostela, contan cunha historia relevante e, ademais, posúen unha arquitectura salientable. A guía está editada en galego, castelán, inglés e alemán.

Coincidindo con esta presentación abrirase ao público a exposición sobre os 25 anos do Consorcio que estaba ata o de agora no Colexio de Fonseca. A exposición ten dúas sedes xa que unha parte dela segue exposta na Casa do Cabildo en Praterias.

Na Fundación Torrente Ballester pódese facer un percorrido polas actuacións que o Consorcio levou a cabo dende 1992 no relativo á conservación e posta en valor do patrimonio histórico de Santiago, a través da recuperación urbana e do espazo público, xunto á actualización de importantes infraestruturas e equipamentos da cidade.