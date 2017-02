‘Há mais lobos sem ser na serra’ hoxe na Casa das Crechas

Compostela, 18 de febreiro do 2017 – Hoxe a Casa das Crechas acolle o concerto de Há mais lobos sem ser na serra, un grupo alentexano que esta presentarán o seu primeiro disco homónimo, Há Lobos sem ser na serra – Cantares do Sul e da Utopia.

Tres músicos alentejanos e unha artista visual nun espectáculo intimista, á volta das modas e cancións que celebran a utopía e cantan este inmenso territorio poético ao sur do Texo.

As polifonías do sur, o Cante Alentejano, a viola campaniça e as percusións, entre abordaxes tradicionais e reinventadas, crean unha sonoridade fresca, unhas ganas de continuar a celebrar este inmenso sur con sons vellos e novos, que forman parte do imaginário colectivo.

O grupo ten unha forte compoñente visual: os espectáculos teñen deseño dixital ao vivo que se poderá ver na Casa das Crechas

Há Lobos sem ser na serra son:

David Pereira (Viola Campaniça e Voz), Bernardo Espiño (Voz, percusións), António Bexiga (Viola campaniça, percusións, melódica, piano, coros) e Cristina Viana (deseño dixital ao vivo).