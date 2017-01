Half Waif mañá na Sala Riquela de compostela

Compostela, 31 de xaneiro do 2017 – O trio formado por Nadine Rose Plunkett, Zack Levine e Adan Carlo publicou o pasado maio o seu segundo traballo “Probable Depths” tras poñer en circulación varios EP, un deles compartido con Deerhoof, e un disco de debut que xa daba pistas sobre as intencións dos norteamericanos Half Waif.

O novo álbum de half Waif serviu para definir as liñas mestras do grupo nas que as voces de Plunkett son a clave sobre a que se asintan unhas composicións impecables.

Con Tori Amos como unha das súas principais influencias e con moito de Kate Bush, a voz de Nandi Rose retorcerse entre as melodías que lanza desde o seu piano conseguindo atraer toda a nosa atención. Cancións como “Turn Me, Around” (seleccionada dentro das mellores cancións para Pitchfork en 2016) ou “Nest” son claros exemplos do traballo vocal (lixeiramente procesado) e dunha base rítmica potente e eficaz que conduce o discurso de Half Waif

Distintos medios falan de Art Pop por esa utilización do piano como elemento clásico xunto a composicións que apenas pasan dos 3 minutos, outros citan a Julia Holter ou o primeiro Sufjan Stevens, e sen dúbida, estamos ante un traballo excitante e de gran carácter, soñador, que atrapa á primeira e logo permanece con facilidade na memoria.

En definitiva, un disco de pop arriscado cun pé no mundo da clásica moderna que converteu a Half Waif nunha das sensacións do momento. “Probable Depths” será a escusa para a primeira visita europea do trío norteamericano, con parada o 1 de febreiro na compostelá Sala Riquela.

AXENDA

Que: Half Waif

Onde: Sala Riquela (Santiago de Compostela)

Cando: Mércores 1 de febreiro, 21:30 horas (apertura de portas 20:30)

Entradas: 10€ en venda anticipada en Sala Riquela, A Reixa Tenda e Ticketea, e 12? en despacho de billetes o día do evento.