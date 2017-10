Harry Dean Staton e o premio nacional de fotografía Alberto García-Alix protagonizan hoxe Curtocircuíto

Compostela, 7 de outubro do 2017 – Dous artistas de excepción, o actor norteamericano Harry Dean Statone o premio nacional de fotografía Alberto García-Alix protagonizan hoxe Curtocircuíto.

A xornada tamén proxectará películas do cineasta francés F.J Ossang e do director arxentino Teddy Williams, entre outras.

Coa proxección de Harry Dean Staton: Partly Fiction, o festival quere render homenaxe ao actor recentemente falecido cunha película que o amosa nos seus momentos máis íntimos, acompañado de amigos como David Lynch, Wim Wenders, Debbie Harry ou Sam Shepard. A longametraxe tamén amosa clips dalgunhas das 250 películas nas que participou, ao tempo que presenta unha faceta menos coñecida de Harry Dean Staton, a de cantante. A película proxectarase no Teatro Principal ás 17.00 h.

A continuación, o fotógrafo Alberto García-Alix, retratista do underground estatal presentará dúas pezas que dirixiu en 2008 e 2015, De donde no se vuelve e Un horizonte falso. Na primeira realiza un monólogo no que ofrece o seu lado máis íntimo e poético; unha viaxe á memoria entre o presente e o pasado da súa obra e, polo tanto, da súa propia biografía. Na segunda, condensa o período de 2012 a 2015, nunha fábula fotográfica, composta por oitenta imaxes que constrúen o seu propio universo inventado.

A estes nomes uniranse as proxeccións de Sección Oficial, as sesións de retrospectiva de F. J Ossang e a proxección de Teddy Williams, a quen o festival compostelán lle dedica a súa sección Púlsar.

Aqui tedes a xornada completa

10-19 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: exposición Diafonías. 6 exposicións sonoras, con obras de Berio Molina, Christian Marclay, Nader Koochaki, Ulobit,Vázquez / Arrieta, e Xabier Erkizia Acceso gratuíto.

10-14 h. No Centro Abanca Obra Social (praza de Cervantes), actividade Arredor do son: obradorio Escoitar é intimidade, con David Toop. 75 € (40 € estudantes USC) Prazas limitadas: 20 (2 estudantes USC)

13.00 h. Na praza de Abastos, gravacióón de El séptimo vicio, de Radio 3.

14.00 h. Na praza de Cervantes, actividade Arredor do son: performance pelos na rúa e pelis na lingua con Álex Mendizábal. Cine Viandante en 4 actos polas rúas, prazas e pórticos da cidade.

17.00 h. No Teatro Principal, sesión homenaxe ao actor Harry Dean Staton coa proxección do documental Harry Dean Stanton: Partly Ficción. Entrada de balde.

18.30 h. No Teatro Principal, sesión especial adicada ao Premio Nacional de Fotografía, Alberto García-Alix. Na sesión proxectaranse dúas pezas documentais de García Alix e contará coa presenza do autor..

20.00 h. Na Sala NUMAX, cuarta sesión da retrospectiva adicada a F.J. Ossang. Coa presenza do autor.

20.00 h. Na Rúa Nova, actividade Arredor do son: performance pelos na rúa e pelis na lingua con Álex Mendizábal. Cine Viandante en 4 actos polas rúas, prazas e pórticos da cidade.

20.15 h. No Teatro Principal, sexta sesión da sección competitiva Radar.

22.00 h. Na Sala NUMAX, segunda sesión da sección competitiva Pulsar.

22.15 h. No Teatro Principal, quinta sesión da sección competitiva Explora.

23.45 h. No Teatro Principal, sección especial Noite Malandra.