Haydn nas Ánimas co Cuarteto Alicerce esta tarde en Compostela

Compostela, 10 de abril do 2017 – As sete palabras de Xesucristo na Cruz e a peza principal do concerto que esta tarde, 20 H. , dará na Igrexa de Ánimas o Cuarteto Alicerce.

Por encarga da catedral de Cádiz, Haydn compuxo, cara a 1786, unha obra evocadora das últimas frases de Cristo na cruz, unha obra que se había representar durante o chamado exercicio das tres horas, unha práctica relixiosa orixinaria das misións xesuíticas do Perú e estendida, dende mediados do século XVII, por Hispanoamérica e España. O acto tiña lugar o Venres Santo entre as doce e as tres da tarde, nunha igrexa en penumbra na que se meditaba sobre as sete palabras que Cristo pronuncia na súa agonía na cruz, intercalando a interpretación de músicas compostas por Haydn para cada unha das sete frases coa meditación.

Jorge Montes violín Roberto Santamarina violín María José Pámpano viola Carlos García Amigo violonchelo Pablo Sampedro Magán narrador Alejandra Escolante órgano

Nesta ocasión, o cuarteto Alicerce afronta o reto de interpretar a obra de Haydn na súa versión para cuarteto de corda, recreando o ambiente escenográfico ao servizo da meditación que se buscaba nas representacións orixinais de La Santa Cueva, na igrexa do Rosario. O cuarteto Alicerce é un grupo de recente creación formado por músicos profesionais que conflúen neste proxecto musical camerístico fundado coa intención de interpretar música para cuarteto de cordas dos períodos clásico e primeiro romanticismo europeos con instrumentos encordados en tripa, nun intento por recrear, coa maior fidelidade, a sonoridade e o espírito desas obras.

Con anterioridade ao concerto teremos a oportunidade de conversar con Óscar Valado, director do Departamento de Música Sacra da Arquidiocese de Santiago, e o teólogo Andrés Torres Queiruga, moderados pola xornalista Belén Regueira, sobre diversos aspectos musicais e teolóxicos que axudarán a afondar na escoita e entendemento do programa.