A Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega nomea Escritora Galega Universal 2017 a portuguesa Hélia Correia

Compostela, 17 de maio do 2017 – O premio Escrit@r Galeg@ Universal, que concede a Asociación de Escritor@s en Lingua Galega recae este ano na portuguesa Hélia Correia.

O próximo venres Hélia Correia terá un encontro cos medios de comunicación as doce do mediodía no Hotel Virxe da Cerca. Xa pola tarde, as seis e media na Fundación Granell, ofrecerá unha conferencia-coloquio, acompañada por Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG, e Carlos Quiroga, vogal de Lusofonía da AELG, un acto con entrada libre até completar aforo

Este premio, que chega á súa duodécima edición, é entregado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega a Hélia Correia no marco da II Gala do Libro Galego, que esta entidade coorganiza xunto coa Federación de Librarías de Galicia e a Asociación Galega de Editoras e que terá lugar ás 19.30 do sábado 20 de maio no Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Hélia Correia súmase así a unha nómina de escritoras e escritores que unen á excelencia literaria o compromiso ético que os converte en referentes na defensa da dignidade nacional e humana; son os seguintes: Mahmud Darwix, Pepetela, Nancy Morejón, Elena Poniatowska, Juan Gelman, Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Lídia Jorge, Bernardo Atxaga, Luiz Ruffato e Pere Gimferrer.

A II Gala do Libro Galego conta co apoio do Concello de Santiago, Consellaría de Cultura e a Deputación da Coruña, e a colaboración da Fundación Eugenio Granell.