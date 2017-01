Homenaxe ao mestre de música José Castro “Chené” nos Luns do Ateneo

Compostela, 30 de xaneiro do 2017 – O Ateneo de Santiago desplazase este luns ao Paraninfo da Facultade de Historia da USC para recordar ao mestre da música galega José Castro ‘Chané’, do que se cumpren 100 anos da súa morte o 27 de xaneiro.

José Castro González ‘Chané’ é unha das figuras claves da música galega. Este músico da cítara e a guitarra e compositor foi director do Orfeón Coruñés e da Coral Polifónica El Eco. Impartiu música no Centro Galego da Habana e foi secretario da Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega. Tamén chegou a ser académico electo da Real Academia Galega. Foi gran amigo de Curros Enriquez. Os seus restos mortais descansan na Coruña.

A cita do Ateneo celebrarase no Paraninfo ás 20 horas e dividirase en dúas partes, unha conferencia e un concerto.

Para a conferencia o Ateneo contou co Catedrático de Música da USC Carlos Villanueva que recordará a vida e traballos do músico nado en Santiago en 1856 e morto na Habana no 1917. As palabras de Villanueva irán intercaladas pola interpretación de diversas obras musicalizadas por Chané. A actuación preparada polo Ateneo estará a cargo de Iria Cuevas, mezzosoprano e Alejo Amoedo, pianista que interpretaran as seguintes pezas:

“Os teus ollos” (Curros Enríquez, Chané)

“Cantiga” (Curros Enríquez, Chané),

“Un adiós a Mariquiña” (Curros Enríquez, Chané)

“Lonxe d’a terriña” (Aureliano J. Pereira, Juan Montes Capón)

“Doce sono” (Rosalía de Castro, Juan Montes Capón)

“Negra sombra” (Rosalía de Castro, Juan Montes Capón)

Despois será o turno da actuación do Coro Asubío. Dirixido por Christian Losada: interpretarán as pezas “Alborada e alalá” e “Os teus ollos” do mestre Chané.