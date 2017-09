Ordes rende homenaxe a S.D. Sta Cruz de Montaos

Ordes, 24 de setembro do 2017 – Os xogadores, cadro directivo e corpo técnico da S.D. Sta Cruz de Montaos acudiron ao Concello de Ordes, onde foron recibidos polo alcalde e a edil de Deportes, José Luís Martínez Sanjurjo e Ana Soneira, xunto con José Manuel Mira, concelleiro de Cultura e natural da parroquia de Montaos.

Con esta recepción o concello quixo render unha homenaxe a S.D. Sta Cruz de Montaos tras o gran traballo levado a cabo a tempada pasada, na que resultaron campións de grupo o que supuxo o ascenso directo a segunda autonómica.

No encontro, celebrado no salón de plenos do antigo consistorio, houbo momentos para recordar anécdotas acontecidas sobre o terreo de xogo e das que o rexedor tivo ocasión de ser testemuña como espectador. Martínez Sanjurjo non se esqueceu de facer referencia aos compromisos adquiridos polo Concello “con este gran equipo” e asegurou que ditos compromisos “faranse realidade en pouco tempo”. Por último agradeceulles o traballo realizado e animounos “a seguir sudando, xogando e disfrutando” do xeito que o veñen facendo ata o de agora.

O adestrador José Manuel González, tivo palabras para todos os xogadores “por estes cinco anos que levo aquí e dos que me sinto moi orgulloso”. Gonzalo Seoane, capitán do equipo, arengou aos seus compañeiros e pediulles continuar “sudando a camiseta, saír cansados do campo e loitar por novas vitorias”. Tanto o presidente da entidade, José Manuel Álvarez, como unha representación de toda a aliñación tiveron palabras de agradecemento ao Concello de Ordes “por estes dous anos de colaboración e axuda”. Por último a responsable de Deportes, Ana Soneira, emprazou a todos os presentes neste día a volver a xuntarse a vindeira tempada, iso si, “con máis títulos”. Tamén lles lembrou unha vez máis “que terán abertas as portas do Concello” sempre que o precisen.