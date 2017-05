Hoxe comeza o Compostela ECO con 40 expositores

Compostela, 25 de maio do 2017 – Preto de corenta expositores e un cento de marcas, na súa maior parte procedentes de Galicia, participan desde hoxe no Mercado Compostela Eco 2017.

A feira abrirá as súas portas na Praza Roxa ata o próximo domingo e en horario interrompido de 11 a 21 horas, mostrando os mellores produtos ecolóxicos certificados polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA).

A Asociación de Produtores Ecolóxicos de Galicia (APEGA) e a Fundación Santiago Centro, Área Comercial, organizan por segundo ano consecutivo o Mercado Compostela ECO, ao que acoden produtores de horta fresca, tendas de produtos ecolóxicos e empresas que elaboran desde marmeladas a licores, pasando polas empanadas, o viño e a cervexa, derivados da castaña, carne de vacún, queixo, aceite, repostería e panadería, mel ou produtos de cosmética natural.

O listado completo dos expositores participantes pode consultarse na web www.compostelaeco.com

Trátase dunha aposta pola dinamización do Ensanche nunhas datas nas que veciños e visitantes enchen as rúas para celebrar a Ascensión. En consecuencia, a feira leva aparellado un completo programa de obradoiros para nenos e maiores, conferencias e xornadas de xogo. Degustacións de alimentos ecolóxicos, presentacións de produtos e xornadas divulgativas completan a proposta.

Polbo e tapas ecolóxicas

Locais de hostalería da rúa Ramón Cabanillas e a Praza Roxa uniranse para ofrecer un aliciente máis: no Día Grande da Ascensión instalarán en ambas localizacións cocedeiros de polbo, co ánimo de atraer a composteláns e visitantes na principal xornada das festas máis compostelás do ano. No Ensanche segue activa, ademáis, a Ruta EcoGastro de tapas elaboradas con alimentos ecolóxicos certificados, unha iniciativa na que participan 17 locais e na que colabora a Asociación de Empresarios de Hostalería de Santiago. Por cada tapa obtense, ademais, un boleto de regalo directo con descontos no Mercado Compostela Eco.

Programación para hoxe xoves 25 de maio