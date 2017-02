O humorismo e Cervantes a través da mirada de Siro López

Compostela, 26 de febreiro do 2017 – O Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) acolleu a presentación da obra ‘Cervantes e o Quixote. A invención do humorismo’.

Trátase do primeiro estudo que analiza a creación do humorismo nesta obra fundacional da novela moderna. O autor do ensaio, o caricaturista e humorista gráfico Siro López, deu a coñecer a obra nun acto que contou coa participación do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; do coordinador científico do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CIHRP), Manuel González, e do catedrático de Filosofía Ramón López, que asina o prólogo.

O humorista gráfico e caricaturista ferrolán Siro López analiza no ensaio a aparición do humorismo na literatura universal coa obra ‘O Quixote’, de Cervantes. Segundo Siro, trátase do primeiro estudo no que se explica porque Cervantes crea o humorismo na literatura, un tema que non fora abordado en profundidade ata o de agora. “Non existe na bibliografía cervantina, en ningún idioma, un traballo que estude o que supuxo ‘O Quixote’ como aparición dunha nova forma de humor, o que agora chamamos humorismo”, afirma.

O volume, que acaba de ver a luz na colección Cadernos Ramón Piñeiro, promovida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística a través do CIRP, constitúe, en palabras de Anxo Lorenzo, “unha contribución tan necesaria como fundamental á bibliografía cervantina, arredor dun terreo ermo que Siro López foi cultivando durante anos”.